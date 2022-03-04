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Постер фильма Берген
7.2
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7.2

Берген

, 2022
Bergen
Турция / биография, драма, музыка / 18+
Постер фильма Берген
7.2

О фильме

История, основанная на реальной жизни турецкой певицы Берген. Она была красива, талантлива, с ангельским голосом – но с трагичной судьбой. В народе ее прозвали «Женщина боли». В начале своей музыкальной карьеры Берген встречает Халиса, они влюбляются друг в друга и начинают жить вместе. Однако любовь у Халиса оказывается ненормальная, он ревнует ее ко всем мужчинам, и в приступе гнева жестоко избивает ее. Не выдержав, Берген уходит от него. Но Халис не может с этим смириться, он бросает ей в лицо кислоту. После долгого лечения, обезображенная, но не сломленная Берген вновь поднимается на сцену – потому что жить не может без пения. Но Халис не сдается, он решает убить ее, чтобы никому больше не досталась.

В ролях

Фара Зейнеп Абдулла
Bergen
Эрдал Бешикчиолу
Halis Serbest
Ахмет Кайякесен
Abdullah
Тильбе Саран
Sabahat
Нергис Озтюрк
Nadire
Али Сечкинер Алыджи
Cevdet
Али Сечкинер Алиджи
Cevdet
Ариф Пискин
Ариф Пискин
Selahattin
Шебнем Сонмез
Шебнем Сонмез
Suna
Вургун Адалайи
Yasar Kekeva
Мюфит Айтекин
Cengiz Ozsener
Режиссер Кенер Элпер, Мехмет Бинай
Сценарист Yildiz Bayazit, Сема Кайгусуз, Özgür Selvi, Erdinc Ulutas
Композитор Мазлум Чимен, Саки Чимен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Турция
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 4 марта 2022
Дата выхода
10 марта 2022 Германия 16
4 марта 2022 Турция
Сборы в мире $6 427 913
Производство Orchestra Content
Другие названия
Bergen, Bergen: Acıların Kadını

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 20 сентября 2022

Отзывы о фильме

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