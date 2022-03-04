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Берген Берген
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Bergen

Берген, 2022

2022 / Турция
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

История, основанная на реальной жизни турецкой певицы Берген. Она была красива, талантлива, с ангельским голосом – но с трагичной судьбой. В народе ее прозвали «Женщина боли». В начале своей музыкальной карьеры Берген встречает Халиса, они влюбляются друг в друга и начинают жить вместе. Однако любовь у Халиса оказывается ненормальная, он ревнует ее ко всем мужчинам, и в приступе гнева жестоко избивает ее. Не выдержав, Берген уходит от него. Но Халис не может с этим смириться, он бросает ей в лицо кислоту. После долгого лечения, обезображенная, но не сломленная Берген вновь поднимается на сцену – потому что жить не может без пения. Но Халис не сдается, он решает убить ее, чтобы никому больше не досталась.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 4 марта 2022
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Кенер Элпер
В ролях
Фара Зейнеп Абдулла
Эрдал Бешикчиолу
Ахмет Кайякесен
Тильбе Саран
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Берген 1 постер
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