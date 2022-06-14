В ролях
Heather Haynes
Heather Haynes
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Эдвард Баклз мл.
Сценарист
Эдвард Баклз мл., Luther Clement Lam, Audrey Rosenberg
Композитор
Osei Essed
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 19 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
24 августа 2022
Премьера в мире
14 июня 2022
MPAA
R
Производство
Creative Control, HBO Documentary Films, House of the Young Entertainment
Другие названия
Katrina Babies, Los niños de Katrina, Dzieci Katriny, Hijos del Katrina, Os Filhos do Katrina, Viața tinerilor după Katrina, 카트리나 베이비스