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Постер фильма Дети Катрины
8.1
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8.1

Дети Катрины

, 2022
Katrina Babies
США / документальный / 18+
Постер фильма Дети Катрины
8.1

О фильме

Ураган «Катрина» перевернул жизнь Нового Орлеана. Несмотря на катастрофические потери, местное население нашло в себе силы и мужество для исцеления.

В ролях

Calvin Baxter
Arnould Burks
Damaris Calliet
Cierra Chenier
Quintina Thomas Green
Heather Haynes
Heather Haynes
Ray Nagin
Self
Miesha Williams
Майк Майерс
Майк Майерс
Self
Майк Майерс
Майк Майерс
Self
Режиссер Эдвард Баклз мл.
Сценарист Эдвард Баклз мл., Luther Clement Lam, Audrey Rosenberg
Композитор Osei Essed
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 24 августа 2022
Премьера в мире 14 июня 2022
MPAA R
Производство Creative Control, HBO Documentary Films, House of the Young Entertainment
Другие названия
Katrina Babies, Los niños de Katrina, Dzieci Katriny, Hijos del Katrina, Os Filhos do Katrina, Viața tinerilor după Katrina, 카트리나 베이비스

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 11 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 5 мая 2025

Отзывы о фильме

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