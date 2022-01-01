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Дневник слабака 2: Правила Родрика
Киноафиша Фильмы Дневник слабака 2: Правила Родрика
Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules

Дневник слабака 2: Правила Родрика, 2022

2022 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Стрим-сервис Disney+
Постер мультфильма Дневник слабака 2: Правила Родрика 1 постер
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