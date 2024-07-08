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Киноафиша Сериалы На излете

На излете (2024 - …)

Spent 18+
Год выпуска 2024
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 28 минут
Телеканал BBC Two
Продолжительность сериала 2 часа 48 минут

О чем сериал

Мия, бывшая модель, находится в бегах, в основном от самой себя. В долгосрочной перспективе это история личного возрождения, но сейчас реальность такова, что её карьера окончена, она на мели и бездомная. Это женщина, которая, несмотря на скромное начало, привыкла, а возможно, даже пристрастилась к роскошной жизни. К сожалению, такие жизненные привычки мало что значат, когда тебе почти сорок и ты постоянно живешь у кого-то на диване. У неё может быть высокомерное отношение и первоклассный уход за кожей, но теперь Мия живет на грани нищеты.

В ролях
В ролях
Морган Уоткинс
Морган Уоткинс
Рэчел Офори
Мишель Де Сварте
Виктория Олкок
Jennifer Aries
Джульетт Кауэн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.6 IMDb
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Сезоны
На излете - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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