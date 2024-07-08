Мия, бывшая модель, находится в бегах, в основном от самой себя. В долгосрочной перспективе это история личного возрождения, но сейчас реальность такова, что её карьера окончена, она на мели и бездомная. Это женщина, которая, несмотря на скромное начало, привыкла, а возможно, даже пристрастилась к роскошной жизни. К сожалению, такие жизненные привычки мало что значат, когда тебе почти сорок и ты постоянно живешь у кого-то на диване. У неё может быть высокомерное отношение и первоклассный уход за кожей, но теперь Мия живет на грани нищеты.