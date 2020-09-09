Надия Хуссейн – настоящая мастерица пекарского дела. Она стала победительницей популярного соревнования «Лучший пекарь Британии», после чего написала несколько тематических книг, ведь кухня – самая большая ее страсть. В кулинарном шоу «Печем с Надией» она готова поделиться со зрителями рецептами как простой и недорогой выпечки, так и масштабных блюд для семейных торжеств: тортов, булочек, пирожков. Сладкая или сытная пища, которую приготовит ведущая, зарекомендовала себя необычными вкусовыми сочетаниями и легкостью в готовке. На кухне также появятся коллеги Надии, которые поделятся секретами своего мастерства.