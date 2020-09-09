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Постер телешоу Печем с Надией
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Киноафиша Сериалы Печем с Надией

Печем с Надией (2020 - …)

Nadiya Bakes 18+
Год выпуска 2020
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал BBC Two
Продолжительность телешоу 4 часа 0 минут

О чем телешоу

Надия Хуссейн – настоящая мастерица пекарского дела. Она стала победительницей популярного соревнования «Лучший пекарь Британии», после чего написала несколько тематических книг, ведь кухня – самая большая ее страсть. В кулинарном шоу «Печем с Надией» она готова поделиться со зрителями рецептами как простой и недорогой выпечки, так и масштабных блюд для семейных торжеств: тортов, булочек, пирожков. Сладкая или сытная пища, которую приготовит ведущая, зарекомендовала себя необычными вкусовыми сочетаниями и легкостью в готовке. На кухне также появятся коллеги Надии, которые поделятся секретами своего мастерства.

Печем с Надией - трейлер
Печем с Надией  трейлер
В ролях
В ролях
Надия Хуссейн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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7.3 IMDb
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Сезоны
Печем с Надией - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
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