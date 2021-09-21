Забей на панк-рок (2021 - 2024)

«Забей на панк-рок» – возвращение музыкальной программы, которая покорила сердца как британцев, так и зрителей по всему миру. Шоу славится своим едким юмором, а гости программы иногда отпускают весьма неприличные шутки. Участникам предстоит проявить свои знания в викторине, угадывая мелодии, исполнителей, альбомы и другие факты, связанные с музыкой. Ведущим новых выпусков стал Грег Дэвис, а также в проект вернулся неподражаемый и обаятельный комедиант Ноэль Филдинг, который будет возглавлять одну из команд.