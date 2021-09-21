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Постер телешоу Забей на панк-рок
Постер телешоу Забей на панк-рок
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Киноафиша Сериалы Забей на панк-рок

Забей на панк-рок (2021 - 2024)

Never Mind the Buzzcocks 18+
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал BBC Two
Продолжительность телешоу 27 часов 0 минут

О чем телешоу

«Забей на панк-рок» – возвращение музыкальной программы, которая покорила сердца как британцев, так и зрителей по всему миру. Шоу славится своим едким юмором, а гости программы иногда отпускают весьма неприличные шутки. Участникам предстоит проявить свои знания в викторине, угадывая мелодии, исполнителей, альбомы и другие факты, связанные с музыкой. Ведущим новых выпусков стал Грег Дэвис, а также в проект вернулся неподражаемый и обаятельный комедиант Ноэль Филдинг, который будет возглавлять одну из команд.

В ролях
В ролях
Ноэль Филдинг
Ноэль Филдинг
Дэйзи Мэй Купер
Грег Дэвис
Джамали Мэддикс
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Забей на панк-рок - Сезон 1 / Season 2 Сезон 1 / Season 2
2021, 7 эпизодов
 
Забей на панк-рок - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 9 эпизодов
 
Забей на панк-рок - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2023, 10 эпизодов
 
Забей на панк-рок - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2024, 10 эпизодов
 
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