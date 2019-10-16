Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Семейный обряд" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Бандитский Петербургер
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Бандитский Петербургер

Бандитский Петербургер (2019 - 2020)

Бандитский Петербургер 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал 2x2
Продолжительность сериала 12 часов 50 минут
О чем сериал

Действие разворачивается в Петербургере. В этом городе постоянно царит хаос, а мирные жители привыкли к тому, что порядка и спокойствия ожидать не приходится. Обитатели Петербургера хотят в прямом смысле слова сожрать друг друга, несмотря на то что они сами являются едой. К власти пришли влиятельные и опасные мафиози, которые заставляют мирное население буквально сотрясаться от страха. Они осуществляют контроль над всеми. Однако рано или поздно все изменится, поскольку на любого злоумышленника рождается свой герой.

В ролях
В ролях
Евгений Кузнецов
Мария Попова
Роман Овсянников
Антон Чиненов
Сергей Терехов
Елизавета Стратилатова
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Самые странные сериалы Самые странные сериалы
Сезоны
Бандитский Петербургер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 12 эпизодов
 
Бандитский Петербургер - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 10 эпизодов
 
Бандитский Петербургер - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 13 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App