Действие разворачивается в Петербургере. В этом городе постоянно царит хаос, а мирные жители привыкли к тому, что порядка и спокойствия ожидать не приходится. Обитатели Петербургера хотят в прямом смысле слова сожрать друг друга, несмотря на то что они сами являются едой. К власти пришли влиятельные и опасные мафиози, которые заставляют мирное население буквально сотрясаться от страха. Они осуществляют контроль над всеми. Однако рано или поздно все изменится, поскольку на любого злоумышленника рождается свой герой.