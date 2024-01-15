Шоу совмещает в себе спортивную тематику и развлекательный контент. Но на сей раз создатели решили отказаться от экстрима и предложили игрокам гоняться за воздушными шариками. Правила похожи на известную всем с детства игру: участникам надо сделать все, чтобы шарик не смог коснуться земли. Им придется делать это в офисе, где предостаточно преград в виде мебели. Причем офис обустроили прямо на площадке для сквоша. В числе игроков — известные блогеры, спортсмены, артисты, телезвезды и другие знаменитости.