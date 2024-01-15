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Киноафиша Сериалы По шарам

По шарам (2024 - …)

Po sharam 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал 2x2
Продолжительность телешоу 60 минут

О чем телешоу

Шоу совмещает в себе спортивную тематику и развлекательный контент. Но на сей раз создатели решили отказаться от экстрима и предложили игрокам гоняться за воздушными шариками. Правила похожи на известную всем с детства игру: участникам надо сделать все, чтобы шарик не смог коснуться земли. Им придется делать это в офисе, где предостаточно преград в виде мебели. Причем офис обустроили прямо на площадке для сквоша. В числе игроков — известные блогеры, спортсмены, артисты, телезвезды и другие знаменитости.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
По шарам - Сезон 1 Сезон 1
2024, 1 эпизод
 
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