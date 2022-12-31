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Киноафиша Сериалы Колдуй отсюда

Колдуй отсюда (2022 - …)

Колдуй отсюда 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал 2x2
Стрим-сервис Premier
О чем сериал

Анимационный юмористический сериал «Колдуй отсюда» рассказывает о приключениях юной безрассудной волшебницы по имени Мерлин, которая практикует не только черную магию, но и черный юмор. Однажды острый язычок заводит девушку в безвыходную ситуацию. Чтобы спасти свою жизнь, она вынуждена обратиться за помощью к своему старшему брату Артуру. Вот только он уже давно живет размеренной семейной жизнью и знать не знает ни о какой магии. Брату и сестре придется вместе разобраться со старыми обидами и найти выход из проблем.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Колдуй отсюда»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 декабря 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Колдуй отсюда - Сезон 1 Сезон 1
2022, 1 эпизод
 
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