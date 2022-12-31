Анимационный юмористический сериал «Колдуй отсюда» рассказывает о приключениях юной безрассудной волшебницы по имени Мерлин, которая практикует не только черную магию, но и черный юмор. Однажды острый язычок заводит девушку в безвыходную ситуацию. Чтобы спасти свою жизнь, она вынуждена обратиться за помощью к своему старшему брату Артуру. Вот только он уже давно живет размеренной семейной жизнью и знать не знает ни о какой магии. Брату и сестре придется вместе разобраться со старыми обидами и найти выход из проблем.