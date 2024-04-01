Это пародийная карикатурная мелодраматическая лента, которая высмеивает стереотипы известных мыльных опер. В центре событий оказываются герои, которые постоянно страдают, ругаются, сходятся и расстаются. Также они постоянно узнают новости, которые их шокируют и меняют жизнь на «до» и «после». В центре событий оказываются члены семейства Савельевых, в судьбе которых наступают неожиданные перемены. У Всеволода и его жены Гали в отношениях начинается кризис, а их сын Игнат влюбляется в ровесницу своей матери.