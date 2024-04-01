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Киноафиша Сериалы Ожоги любви

Ожоги любви (2024 - …)

Ozhogi lyubvi 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал 2x2
Продолжительность сериала 2 часа 24 минуты

О чем сериал

Это пародийная карикатурная мелодраматическая лента, которая высмеивает стереотипы известных мыльных опер. В центре событий оказываются герои, которые постоянно страдают, ругаются, сходятся и расстаются. Также они постоянно узнают новости, которые их шокируют и меняют жизнь на «до» и «после». В центре событий оказываются члены семейства Савельевых, в судьбе которых наступают неожиданные перемены. У Всеволода и его жены Гали в отношениях начинается кризис, а их сын Игнат влюбляется в ровесницу своей матери.

В ролях
В ролях
Антон Кутузов
Артём Ковалев
Ксения Паршина
Анна Деконская
Леонид Паршин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Сезоны
Ожоги любви - Сезон 1 Сезон 1
2024, 6 эпизодов
 
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