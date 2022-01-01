Что посмотреть в октябре?

Осень безоговорочно вступила в свои права и на ее благосклонность надеяться не приходится. Так что самое время переместиться с промозглых дождливых улиц в уютные залы кинотеатров. А что посмотреть, Киноафиша.Инфо обязательно подскажет!

3 октября состоится премьера новой картины Тодда Филлипса «Джокер». Хоакин Феникс перевоплотился в комика Артура Флека, хорошего парня, которому вскоре суждено стать заклятым врагом Бэтмена. Как так вышло, узнаем из криминальной драмы. Кстати, фильм получил главный приз Венецианского кинофестиваля.

Также с 3 октября не пропустите семейный приключенческий мультфильм «Эверест». Юный йети оказывается в самом сердце Шанхая и очень скучает по дому. Заручившись поддержкой новых друзей, он отправляется в захватывающее путешествие на самую вершину Эвереста.

С 10 октября рекомендуем посмотреть боевик «Гемини», в котором герой Уилла Смита – первоклассный киллер, попадает на мушку к самому себе, только на 20 лет моложе. Создатели обещают невероятную зрелищность благодаря использованию новейших технологий.

Всем любителям романтических комедий и в частности фильмов Вуди Аллена обязательно стоит увидеть «Дождливый день в Нью-Йорке». Новое творение опального режиссера перенесет зрителей в город Большого Яблока, среди актеров – молодые звезды Голливуда: Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг и Селена Гомес. В кино с 10 октября.

10 октября на экранах появятся «Маленькие чудовища» - комедийный хоррор о зомби-эпидемии, свидетелями которой становятся ученики младших классов. Чтобы защитить психику своих подопечных, учительница убеждает малышей, что все это смешная игра.

17 октября на большие экраны вернется Анджелина Джоли, актриса давно не радовала поклонников новыми ролями. В фэнтези «Малефисента: Владычица тьмы» она вновь сыграет колдунью, желающую защитить волшебный лес и его обитателей от любопытных и порой жестоких людей.

Еще одна знаменитая актриса вернется из забытья 17 октября. В байопике «Джуди» Рене Зеллвегер воплотит образ знаменитой голливудской дивы Джуди Гарлэнд. Заявочка на «Оскар», между прочим.

Спустя 10 лет после премьеры комедийного хоррора «Добро пожаловать в Zомбилэнд» выходит его сиквел - «Zомбилэнд: Контрольный выстрел». Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин и Джесси Айзенберга по-прежнему пытаются выжить в мире после зомби-апокалипсиса. Интересно, что режиссером проекта стал Рубен Флейшер, подаривший миру «Венома». В кино с 24 октября.

24 октября выйдет экранизация романа Дмитрия Глуховского «Текст». Александр Петров сыграл главного героя – молодого парня, отсидевшего в тюрьме по ложным обвинениям. Илья Горюнов решает отомстить тому, кто загубил его жизнь, но последствия мести будут разрушительны для обоих.

В самый последний день октября поклонники Арнольда Шварценеггера возликуют. В прокате стартует показ блокбастера «Терминатор: Темные судьбы», прямое продолжение культовой дилогии «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день». Вместе с Железным Арни в экшн-франшизу вернутся Линда Хэмилтон (Сара Коннор) и Эдвард Ферлонг (Джон Коннор).

Накануне Хэллоуина детей и их родителей порадует «Семейка Аддамс», анимационный ремейк одноименного фильма 1991 года. Черный юмор и забавные ситуации, в которые попадают мрачные члены очень странной семейки, точно не заставят вас скучать. В кино с 31 октября.

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