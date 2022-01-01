Что посмотреть в ноябре?

Зима близко, как говорилось в одном известном сериале. А холодная погода – это еще один весомый повод провести вечер в кинотеатре, к тому же премьеры ноября настолько прекрасны, что без абонемента в кино просто не обойтись!

С 1 ноября в прокат выходит музыкальный байопик «Богемская рапсодия» о культовой группе The Queen и ее харизматичном лидере Фредди Меркьюри. В роли легендарного музыканта снялся актер из сериала «Мистер Робот» Рами Малек.

Также в первый день ноября выйдет вторая часть фэнтези «Ужастики» - «Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин». К сожалению, Дилан Миннет не вернется к своей роли, а Джек Блэк появится только в камео. Зато фантастических монстров, сбежавших со страниц книг, станет еще больше.

Если подростковые фэнтези вас совсем не пугают, не пропустите режиссерский дебют Надежды Михалковой – «Проигранное место». Хоррор расскажет о старшеклассниках, расследующих череду таинственных убийств, связанных с определенным местом в зале кинотеатра. В кино с 1 ноября.

8 ноября рекомендуем всем любителям паранормального посмотреть новый продюсерский проект Джей Джея Абрамса «Оверлорд». По сюжету два американских десантника накануне высадки союзников в Нормандии проникают в немецкий поселок, где им придется столкнуться с жуткими последствиями нацистских экспериментов.

8 ноября в кинотеатрах стартует показ триллера «Девушка, которая застряла в паутине», главными героями которого стали хакер Лисбет Саландер и журналист Микаэль Блумквист – персонажи знаменитой трилогии Стига Ларсона «Девушка с татуировкой дракона».

В ноябре зрителей ждет отечественная версия «Марсианина» Ридли Скотта. Наш фантастический фильм выходит под названием «Пришелец». В центре сюжета – космонавт, оказавшийся в полном одиночестве на далекой планете. Удивительная история выживания!

15 ноября ждут все фанаты Вселенной «Гарри Поттера», именно в этот день состоится премьера приключенческого фэнтези «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Герой первой части Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн) придет на помощь молодому Дамблдору и выступит против самого сильного темного мага.

Невероятную историю любви покажут зрителям в польской драме «Холодная война», претендующей на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Мужчина и женщина знакомятся в послевоенной Польше и проносят свои чувства через года и политические преграды. В кино с 15 ноября.

В конце ноября наконец-то настанет время сводить детей в кино и заодно от души посмеяться самим. 22 ноября выходит мультфильм «Ральф против интернета»! Громила и его подруга-гонщица Ванилопа фон Кекс отправляются покорять бескрайние просторы всемирной «паутины».

22 ноября Стив МакКуин представит на суд зрителей криминальную драму «Вдовы». Четыре женщины должны закончить дела своих погибших мужей – влиятельных преступников Чикаго.

Еще один интригующий проект, на этот раз от российского молодого режиссера Ивана Твердовского – «Подбросы». Фильм-лауреат многих европейских премий добрался и до наших экранов. Сюжет строится вокруг подростка из детдома, ставшего участником очень рискованной авантюры. В кино с 22 ноября.

Последняя неделя осени 2018 приберегла для киноманов интригующие премьеры. 29 ноября непременно посмотрите ремейк классического фильма ужасов «Суспирия». Лука Гуаданьино переснял историю о талантливой танцовщице, поступившей в балетную школу в Берлине. Вскоре она понимает, что станет следующей жертвой некого потустороннего зла.

Ценители комедийных вестернов (довольно редкий жанр в последнее время), не пропустите новую картину Жака Одиара «Братья Систерс». Охотники за головами в исполнении Хоакина Феникса и Джон Си Райли гоняются за своей «добычей» по всему Дикому Западу. Вопреки законам вестернов здесь грубой силе будет противостоять острый ум и сила знаний.

Тем, кто соскучился по голливудским блокбастерам, предлагаем оценить очередную экранизацию легенды о благородном воре – «Робин Гуд: Начало». Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба») перевоплотился в защитника бедных, который противостоит продажным королевским подданным.