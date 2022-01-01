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Что посмотреть в ноябре?

Зима близко, как говорилось в одном известном сериале. А холодная погода – это еще один весомый повод провести вечер в кинотеатре, к тому же премьеры ноября настолько прекрасны, что без абонемента в кино просто не обойтись!

С 1 ноября в прокат выходит музыкальный байопик «Богемская рапсодия» о культовой группе The Queen и ее харизматичном лидере Фредди Меркьюри. В роли легендарного музыканта снялся актер из сериала «Мистер Робот» Рами Малек.

Также в первый день ноября выйдет вторая часть фэнтези «Ужастики» - «Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин». К сожалению, Дилан Миннет не вернется к своей роли, а Джек Блэк появится только в камео. Зато фантастических монстров, сбежавших со страниц книг, станет еще больше.

Если подростковые фэнтези вас совсем не пугают, не пропустите режиссерский дебют Надежды Михалковой – «Проигранное место». Хоррор расскажет о старшеклассниках, расследующих череду таинственных убийств, связанных с определенным местом в зале кинотеатра. В кино с 1 ноября.

8 ноября рекомендуем всем любителям паранормального посмотреть новый продюсерский проект Джей Джея Абрамса «Оверлорд». По сюжету два американских десантника накануне высадки союзников в Нормандии проникают в немецкий поселок, где им придется столкнуться с жуткими последствиями нацистских экспериментов.

8 ноября в кинотеатрах стартует показ триллера «Девушка, которая застряла в паутине», главными героями которого стали хакер Лисбет Саландер и журналист Микаэль Блумквист – персонажи знаменитой трилогии Стига Ларсона «Девушка с татуировкой дракона».

В ноябре зрителей ждет отечественная версия «Марсианина» Ридли Скотта. Наш фантастический фильм выходит под названием «Пришелец».  В центре сюжета – космонавт, оказавшийся в полном одиночестве на далекой планете. Удивительная история выживания!

15 ноября ждут все фанаты Вселенной «Гарри Поттера», именно в этот день состоится премьера приключенческого фэнтези «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Герой первой части Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн) придет на помощь молодому Дамблдору и выступит против самого сильного темного мага.

Невероятную историю любви покажут зрителям в польской драме «Холодная война», претендующей на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Мужчина и женщина знакомятся в послевоенной Польше и проносят свои чувства через года и политические преграды. В кино с 15 ноября.

В конце ноября наконец-то настанет время сводить детей в кино и заодно от души посмеяться самим. 22 ноября выходит мультфильм «Ральф против интернета»! Громила и его подруга-гонщица Ванилопа фон Кекс отправляются покорять бескрайние просторы всемирной «паутины».

22 ноября Стив МакКуин представит на суд зрителей криминальную драму «Вдовы». Четыре женщины должны закончить дела своих погибших мужей – влиятельных преступников Чикаго.

Еще один интригующий проект, на этот раз от российского молодого режиссера Ивана Твердовского – «Подбросы». Фильм-лауреат многих европейских премий добрался и до наших экранов. Сюжет строится вокруг подростка из детдома, ставшего участником очень рискованной авантюры. В кино с 22 ноября.

Последняя неделя осени 2018 приберегла для киноманов интригующие премьеры. 29 ноября непременно посмотрите ремейк классического фильма ужасов «Суспирия». Лука Гуаданьино переснял историю о талантливой танцовщице, поступившей в балетную школу в Берлине. Вскоре она понимает, что станет следующей жертвой некого потустороннего зла.

Ценители комедийных вестернов (довольно редкий жанр в последнее время), не пропустите новую картину Жака Одиара «Братья Систерс». Охотники за головами в исполнении Хоакина Феникса и Джон Си Райли гоняются за своей «добычей» по всему Дикому Западу.  Вопреки законам вестернов здесь грубой силе будет противостоять острый ум и сила знаний.

Тем, кто соскучился по голливудским блокбастерам, предлагаем оценить очередную экранизацию легенды о благородном воре – «Робин Гуд: Начало». Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба») перевоплотился в защитника бедных, который противостоит продажным королевским подданным.

Богемская рапсодия
Богемская рапсодия
драма, биография, мюзикл 2018, США / Великобритания
8.0
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
фэнтези 2018, США
7.0
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
комедия, фэнтези, приключения 2018, США
7.0
Ральф против интернета
Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный 2018, США
8.0
Проигранное место
Проигранное место
ужасы 2018, Россия
5.0
Оверлорд
Оверлорд
боевик 2018, Великобритания
7.0
Девушка, которая застряла в паутине
Девушка, которая застряла в паутине
детектив, триллер 2018, США
6.0
Пришелец
Пришелец
фантастика 2018, Россия
5.0
Холодная война
Холодная война
драма 2018, Польша / Франция / Великобритания
8.0
Вдовы
Вдовы
триллер, драма, криминал 2018, США / Великобритания
6.0
Подбросы
Подбросы
драма 2018, Россия / Франция / Литва
5.0
Суспирия
Суспирия
триллер, ужасы, мистика 2018, США / Италия
6.0
Братья Систерс
Братья Систерс
вестерн, комедия 2018, Франция / Испания / США / Румыния
5.0
Робин Гуд: Начало
Робин Гуд: Начало
приключения 2018, США
7.0
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