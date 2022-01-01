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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
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Что смотреть в кино в мае?
Что смотреть в кино в мае?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого мая!
Проклятие плачущей: Безвременье
ужасы, мистика, триллер
2021, США
5.0
Супергерои
комедия, драма, мелодрама
2021, Италия
8.0
Флешбэк
боевик, триллер
2022, США
7.0
Ботан и супербаба
комедия, фантастика
2022, Россия
5.0
Заклятье: Спуск к дьяволу
ужасы
2021, Ирландия
6.0
Сияющая звезда
анимация, фэнтези, мюзикл
2022, Корея
7.0
Приплыли!
комедия
2022, Россия
0.0
Тайна амулета
семейный
2022, Россия
0.0
Святым тут не место
боевик, криминал, триллер
2022, Мексика
6.0
Волк с Уолл-стрит
драма, криминал
2013, США
7.0
Решала: Брат
боевик, драма, триллер
2022, Россия
0.0
Аманат
биография, исторический, драма
2022, Россия
8.0
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