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Лучшие семейные фильмы 2017

Любителям семейных походов в кино в 2017 году будет, на что посмотреть: отечественный кинематограф порадует нас замечательными новинками, среди которых фэнтези «Последний богатырь» и анимация «Садко», а из Голливуда на экраны кинотеатров «приедут» семейные комедии, мюзиклы и супергеройские блокбастеры. Киноафиша.info представляет список лучших российских и зарубежных семейных фильмов 2017 года – в нашем топе нашлось место как уже вышедшим картинам, так и новинкам, премьера которых в кинотеатрах пока не состоялась.

Последний богатырь
Последний богатырь
семейный, комедия 2017, Россия
7.0
Эмоджи фильм
Эмоджи фильм
комедия, анимация 2017, США
6.0
Босс-молокосос
Босс-молокосос
комедия, семейный 2017, США
7.0
Могучие рейнджеры
Могучие рейнджеры
боевик, фантастика 2017, США
6.0
Капитан Подштанник
Капитан Подштанник
анимация, комедия 2017, США
6.0
Тайна Коко
Тайна Коко
анимация, приключения 2017, США
8.0
Джуманджи: Зов джунглей
Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейный, фэнтези 2017, США
8.0
Садко
Садко
комедия, детский, анимация 2018, Россия
7.0
Гадкий я 3
Гадкий я 3
приключения, комедия, анимация 2017, США
8.0
Красавица и чудовище
Красавица и чудовище
фэнтези, мелодрама, мюзикл 2017, США
7.0
Тачки 3
Тачки 3
детский, анимация, приключения 2017, США
7.0
Монстр траки
Монстр траки
фантастика, боевик, комедия 2016, США
7.0
2+1
2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама 2016, Франция / Великобритания
7.0

2+1

Дата премьеры в России: 12 января 2017

В главных ролях: Омар Си, Клеманс Поэзи, Антуан Бертран, Карл Фаррер, Глория Колстон, Фелим Келли, Анна Коттис, Сьюзэн Фордхэм

Доброй и светлой семейной комедией на старте 2017 года порадовал зрителей французский кинематограф. «2+1» - это история о главном герое, жизнь которого была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока на горизонте не появилась его бывшая, подкинувшая мужчине грудного ребенка. Разумеется, весельчаку и гуляке Сэмюэлу «груз» в виде новоявленной дочки вовсе не нужен, и он отправляется искать мать малышки Глории – однако жизнь распоряжается иначе. Главные роли в «2+1» сыграли Клеманс Поэзи, знакомая зрителям по «Гарри Поттеру», и Омар Си, до этого снявшийся в популярной комедии «1+1».

Дублированный трейлер:

 

Последний богатырь

Дата премьеры в России: 19 октября 2017

В главных ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов, Александр Семчев, Сергей Бурунов, Александр Кухаренко, Марина Калецкая

Семейное фэнтези «Последний богатырь» - представитель отечественного кинематографа, который, для разнообразия, представляет собой не какой-то ремейк или «кальку» с очередного голливудского фильма, а действительно оригинальную картину. «Последний богатырь» о невероятных приключениях обычного молодого человека, который неожиданно переносится из суеты мегаполиса в Белогорье — фантастический мир, населенный героями русских сказок.

 

Босс-молокосос

Дата премьеры в России: 23 марта 2017

В главных ролях: Лиза Кудроу, Стив Бушеми, Алек Болдуин, Джимми Киммел, Пэттон Освальт

Младший сын в семействе Темлтонов родился не таким, как все – малыш с рождения демонстрирует задатки въедливейшего начальника и недюжинные таланты интригана, что, конечно же, не нравится его 7-летнему старшему брату. Пытаясь вернуть внимание родителей, старший сын неожиданно выясняет, что вокруг его младшего братца закручивается настоящая интрига, угрожающая всему человечеству – и теперь так непохожим друг на друга братьям предстоит помириться, спасти родителей и доказать, что любовь – это бесконечная сила.

Дублированный трейлер:

 

Садко

Дата премьеры в России: 12 октября 2017

Отечественный кинематограф продолжает радовать нас полнометражными мультфильмами по русским народным сказкам: под занавес 2017 года на экранах кинотеатров появится «Садко», мультфильм, главным героем которого станет одноименный сказочный герой. В сказочной семейной комедии Садко, веселому гусляру, предстоит выполнить наказ новгородского князя, сразиться за настоящую любовь и победить подводную ведьму Барракуду.

 

Красавица и чудовище

Дата премьеры в России: 16 марта 2017

В главных ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад, Кевин Клайн, Хэтти Морахэн, Хейдн Гвин, Джерард Хоран, Рэй Фиарон, Юэн МакГрегор

Семейная сказка «Красавица и чудовище» представляет собой ремейк одноименного мультфильма Disney, стартовавший в прокате в марте 2017 года и за считанные дни успевший установить настоящий рекорд и стать самым кассовым мюзиклом в истории Голливуда. В «Красавице и чудовище», которая в российском прокате успела «пошуметь» из-за повышения возрастного рейтинга до 16+, рассказывается история Белль (Эмма Уотсон), которая влюбляется в Чудовище (Дэн Стивенс) – заколдованного принца.

Дублированный трейлер:

 

Капитан Подштанник

Дата премьеры в России: 2 июня 2017

В главных ролях: Кевин Харт, Эд Хелмс, Томас Миддлдитч, Ник Кролл, Келли Осборн, Нэнси Картрайт, Джордан Пил, Райан Дорси

Пожалуй, самый необычный представитель анимационного жанра, премьера которого назначена на 2017 год, «Капитан Подштанник» - история о самом неожиданном супергерое, которого только можно себе представить. По сюжету мультфильма двум детям удается загипнотизировать директора школы и убедить его в том, что он – супергерой с необычным прозвищем Капитан Подштанник, который спасает мир и побеждает злодеев в одних трусах.

Трейлер:

 

Джуманджи

Дата премьеры в России: 28 декабря 2017

В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Карен Гиллан, Джек Блэк, Ник Джонас, Риз Дэрби, Морган Тернер, Сер’Дариус Блэйн, Мэдисон Исман

Ремейк культовой фэнтези-комедии 1995 года с Робином Уильямсом, «Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли» представляет собой пересказ оригинала, но с учетом изменившихся реалий – так, например, вместо заколдованной настольной игры главным героям предстоит столкнуться со старинной игровой консолью, на которую школьники натыкаются, разбирая подвалы школы. Выбирая персонажей, за которых они хотели бы сыграть, главные герои оказываются в настоящих джунглях, где им предстоит побороться за свою жизнь и возможность вернуться в реальный мир.

 

Гадкий я 3

Дата премьеры в России: 29 июня 2017

В главных ролях: Дженни Слейт, Кристен Уиг, Стив Карелл

Бальтазару Брэтту, звезде детских фильмов из восьмидесятых, удается придумать план, который позволит ему захватить мировое господство. А тем временем у Грю появится новая напасть – брат-близнец Дрю. Теперь главному герою предстоит не только спасать мир от нового злодея, но и конкурировать с давно потерянным и вдруг нашедшимся вредным братцем.

Дублированный трейлер:

 

 

 

 

 

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