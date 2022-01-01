Любителям семейных походов в кино в 2017 году будет, на что посмотреть: отечественный кинематограф порадует нас замечательными новинками, среди которых фэнтези «Последний богатырь» и анимация «Садко», а из Голливуда на экраны кинотеатров «приедут» семейные комедии, мюзиклы и супергеройские блокбастеры. Киноафиша.info представляет список лучших российских и зарубежных семейных фильмов 2017 года – в нашем топе нашлось место как уже вышедшим картинам, так и новинкам, премьера которых в кинотеатрах пока не состоялась.

2+1

Дата премьеры в России: 12 января 2017

В главных ролях: Омар Си, Клеманс Поэзи, Антуан Бертран, Карл Фаррер, Глория Колстон, Фелим Келли, Анна Коттис, Сьюзэн Фордхэм

Доброй и светлой семейной комедией на старте 2017 года порадовал зрителей французский кинематограф. «2+1» - это история о главном герое, жизнь которого была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока на горизонте не появилась его бывшая, подкинувшая мужчине грудного ребенка. Разумеется, весельчаку и гуляке Сэмюэлу «груз» в виде новоявленной дочки вовсе не нужен, и он отправляется искать мать малышки Глории – однако жизнь распоряжается иначе. Главные роли в «2+1» сыграли Клеманс Поэзи, знакомая зрителям по «Гарри Поттеру», и Омар Си, до этого снявшийся в популярной комедии «1+1».

Дублированный трейлер:

Последний богатырь

Дата премьеры в России: 19 октября 2017

В главных ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Евгений Дятлов, Александр Семчев, Сергей Бурунов, Александр Кухаренко, Марина Калецкая

Семейное фэнтези «Последний богатырь» - представитель отечественного кинематографа, который, для разнообразия, представляет собой не какой-то ремейк или «кальку» с очередного голливудского фильма, а действительно оригинальную картину. «Последний богатырь» о невероятных приключениях обычного молодого человека, который неожиданно переносится из суеты мегаполиса в Белогорье — фантастический мир, населенный героями русских сказок.

Босс-молокосос

Дата премьеры в России: 23 марта 2017

В главных ролях: Лиза Кудроу, Стив Бушеми, Алек Болдуин, Джимми Киммел, Пэттон Освальт

Младший сын в семействе Темлтонов родился не таким, как все – малыш с рождения демонстрирует задатки въедливейшего начальника и недюжинные таланты интригана, что, конечно же, не нравится его 7-летнему старшему брату. Пытаясь вернуть внимание родителей, старший сын неожиданно выясняет, что вокруг его младшего братца закручивается настоящая интрига, угрожающая всему человечеству – и теперь так непохожим друг на друга братьям предстоит помириться, спасти родителей и доказать, что любовь – это бесконечная сила.

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Садко

Дата премьеры в России: 12 октября 2017

Отечественный кинематограф продолжает радовать нас полнометражными мультфильмами по русским народным сказкам: под занавес 2017 года на экранах кинотеатров появится «Садко», мультфильм, главным героем которого станет одноименный сказочный герой. В сказочной семейной комедии Садко, веселому гусляру, предстоит выполнить наказ новгородского князя, сразиться за настоящую любовь и победить подводную ведьму Барракуду.

Красавица и чудовище

Дата премьеры в России: 16 марта 2017

В главных ролях: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гад, Кевин Клайн, Хэтти Морахэн, Хейдн Гвин, Джерард Хоран, Рэй Фиарон, Юэн МакГрегор

Семейная сказка «Красавица и чудовище» представляет собой ремейк одноименного мультфильма Disney, стартовавший в прокате в марте 2017 года и за считанные дни успевший установить настоящий рекорд и стать самым кассовым мюзиклом в истории Голливуда. В «Красавице и чудовище», которая в российском прокате успела «пошуметь» из-за повышения возрастного рейтинга до 16+, рассказывается история Белль (Эмма Уотсон), которая влюбляется в Чудовище (Дэн Стивенс) – заколдованного принца.

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Капитан Подштанник

Дата премьеры в России: 2 июня 2017

В главных ролях: Кевин Харт, Эд Хелмс, Томас Миддлдитч, Ник Кролл, Келли Осборн, Нэнси Картрайт, Джордан Пил, Райан Дорси

Пожалуй, самый необычный представитель анимационного жанра, премьера которого назначена на 2017 год, «Капитан Подштанник» - история о самом неожиданном супергерое, которого только можно себе представить. По сюжету мультфильма двум детям удается загипнотизировать директора школы и убедить его в том, что он – супергерой с необычным прозвищем Капитан Подштанник, который спасает мир и побеждает злодеев в одних трусах.

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Джуманджи

Дата премьеры в России: 28 декабря 2017

В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Карен Гиллан, Джек Блэк, Ник Джонас, Риз Дэрби, Морган Тернер, Сер’Дариус Блэйн, Мэдисон Исман

Ремейк культовой фэнтези-комедии 1995 года с Робином Уильямсом, «Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли» представляет собой пересказ оригинала, но с учетом изменившихся реалий – так, например, вместо заколдованной настольной игры главным героям предстоит столкнуться со старинной игровой консолью, на которую школьники натыкаются, разбирая подвалы школы. Выбирая персонажей, за которых они хотели бы сыграть, главные герои оказываются в настоящих джунглях, где им предстоит побороться за свою жизнь и возможность вернуться в реальный мир.

Гадкий я 3

Дата премьеры в России: 29 июня 2017

В главных ролях: Дженни Слейт, Кристен Уиг, Стив Карелл

Бальтазару Брэтту, звезде детских фильмов из восьмидесятых, удается придумать план, который позволит ему захватить мировое господство. А тем временем у Грю появится новая напасть – брат-близнец Дрю. Теперь главному герою предстоит не только спасать мир от нового злодея, но и конкурировать с давно потерянным и вдруг нашедшимся вредным братцем.

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