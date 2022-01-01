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Что посмотреть в июне?

Лето наконец-то вступило в свои законные права, обещаем, что премьеры июня будут такими же жаркими, как и погода за окном!

6 июня в прокат выйдет продолжение фантастической франшизы Люди Икс — «Тёмный Феникс». Девочка Джин Грей из школы мутантов получает невиданную силу, с помощью которой собирается разрушить всё живое. Люди Икс встают перед сложным выбором — спасти жизнь подруги или человечество.

Также с 6 июня не пропустите музыкальный байопик «Рокетмен» о становлении знаменитого британца Элтона Джона. В главных ролях Тэрон Эджертон и Ричард Мэдден, тот самый милашка Робб Старк из «Игры престолов». Фильм показали в Каннах и уже вынесли вердикт — это даже лучше, чем «Богемская рапсодия».

«Мы всегда жили в замке» — нельзя назвать блокбастером, но лента определённо любопытная. Таисса Фармига и Александра Даддарио сыграли сестёр-отшельниц, чей покой нарушает внезапно приехавший кузен в исполнении «Зимнего солдата» Себастиана Стэна. В кино с 6 июня.

C 6 июня смотрите индийскую спортивную драму «22 ярда» - агент по поиску молодых спортивных талантов попадает в щекотливую ситуацию, способную пустить под откос всю его успешную карьеру. 

В праздничный день 12 июня в кинотеатрах стартует перезапуск культовой трилогии «Люди в чёрном» - «Люди в чёрном: Интернэшнл». Крис Хемсворт и Тесса Томпсон, показавшие блестящую совместную игру в «Торе: Рагнарёк», на этот раз воссоединились, чтобы защищать Землю от отбросов Вселенной.

13 июня состоится премьера мелодрамы «Солнце тоже звезда»: определённо тот самый фильм, на который нужно вести девушку на первом свидании. Пылкий студент и прагматичная девушка влюбляются друг в друга с первого взгляда, но впереди у них только один день.

Триллер с элементами хоррора «Ма» выйдет в прокат 13 июня. Неожиданное перевоплощение добродушной Октавии Спенсер из «Прислуги» в кровожадную героиню по имени МА. Она устраивает самые крутые вечеринки, но тот, кто зайдёт к ней в комнату, подпишет себе смертный приговор.

20 июня нужно брать детишек в охапку и бежать на продолжение легендарной анимационной франшизы Pixar «История игрушек». В четвёртой части мультфильма астронавт Базз, ковбой Вуди и другие любимые герои отправятся в самое захватывающее путешествие в их жизни.

Тем, кто соскучился по фантастике, рекомендуем посмотреть фильм «Дитя робота». По сюжету, после природного катаклизма, уничтожившего всё живое, робот-гуманоид выращивает из человеческого эмбриона девочку. Ребёнок растет и считает машину своей матерью, но однажды в убежище приходит незваная гостья — раненная женщина заявляет, что люди не вымерли. В кино с 20 июня.

С 20 июня в кинотеатрах стартует показ «Дылды» — нового фильма молодого перспективного режиссёра Кантемира Балагова, премьера которого с триумфом прошла на Каннском кинофестивале. Действие развернётся осенью 1945 года и расскажет о послевоенных тяготах двух главных героинь.

27 июня в прокат выйдет комедия «Та ещё парочка». Шарлиз Терон перевоплотилась в будущего президента США Шарлотту, а Сет Роген — в незадачливого журналиста Фреда. Что между ними может быть общего? Оказывается, влиятельная бизнесвумен была няней и первой любовью юного Фреда. Спустя много лет они снова встречаются, так начинаются опасные и забавные приключения этой невероятной парочки.

Не знаете, что посмотреть в кино всей семьёй? Обратите внимание на трогательную картину «Собачья жизнь 2». Сиквел комедийной драмы о верном псе, который каждый раз перерождался в новом теле, но никогда не забывал своего первого хозяина. В прокате с 27 июня.

Любители качественных хоррор-франшиз, запаситесь терпением: в конце месяца состоится премьера «Проклятия Аннабель 3». На этот раз кукла-монстр начинает охоту на 10-летнюю дочь демонологов, попутно пробуждая других злых духов из комнаты артефактов.

Также с 27 июня смотрите индийскую криминальную комедию «Стреляйте в пианиста». Слепой пианист становится свидетелем убийства, что привносит в его жизнь некоторое разнообразие.

Люди Икс: Тёмный Феникс
Люди Икс: Тёмный Феникс
фантастика, боевик, приключения 2019, США
6.0
Рокетмен
Рокетмен
мюзикл, биография 2019, Великобритания
6.0
Люди в черном: Интернэшнл
Люди в черном: Интернэшнл
фантастика, приключения 2019, США
6.0
Мы всегда жили в замке
Мы всегда жили в замке
триллер, драма, детектив 2018, США
5.0
Дылда
Дылда
драма 2019, Россия
5.0
История игрушек 4
История игрушек 4
комедия, фэнтези, детский, семейный 2019, США
7.0
Дитя робота
Дитя робота
фэнтези, триллер 2018, Австралия
8.0
Солнце тоже звезда
Солнце тоже звезда
драма 2019, США
5.0
Ма
Ма
ужасы, триллер 2019, США
5.0
Та еще парочка
Та еще парочка
комедия 2019, США
6.0
Собачья жизнь 2
Собачья жизнь 2
семейный 2019, США
8.0
Проклятие Аннабель 3
Проклятие Аннабель 3
ужасы 2019, США
6.0
22 ярда
22 ярда
спорт 2019, Индия
6.0
Стреляйте в пианиста
Стреляйте в пианиста
триллер, комедия, криминал 2018, Индия
8.0
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