Что посмотреть в июне?

Лето наконец-то вступило в свои законные права, обещаем, что премьеры июня будут такими же жаркими, как и погода за окном!

6 июня в прокат выйдет продолжение фантастической франшизы Люди Икс — «Тёмный Феникс». Девочка Джин Грей из школы мутантов получает невиданную силу, с помощью которой собирается разрушить всё живое. Люди Икс встают перед сложным выбором — спасти жизнь подруги или человечество.

Также с 6 июня не пропустите музыкальный байопик «Рокетмен» о становлении знаменитого британца Элтона Джона. В главных ролях Тэрон Эджертон и Ричард Мэдден, тот самый милашка Робб Старк из «Игры престолов». Фильм показали в Каннах и уже вынесли вердикт — это даже лучше, чем «Богемская рапсодия».

«Мы всегда жили в замке» — нельзя назвать блокбастером, но лента определённо любопытная. Таисса Фармига и Александра Даддарио сыграли сестёр-отшельниц, чей покой нарушает внезапно приехавший кузен в исполнении «Зимнего солдата» Себастиана Стэна. В кино с 6 июня.

C 6 июня смотрите индийскую спортивную драму «22 ярда» - агент по поиску молодых спортивных талантов попадает в щекотливую ситуацию, способную пустить под откос всю его успешную карьеру.

В праздничный день 12 июня в кинотеатрах стартует перезапуск культовой трилогии «Люди в чёрном» - «Люди в чёрном: Интернэшнл». Крис Хемсворт и Тесса Томпсон, показавшие блестящую совместную игру в «Торе: Рагнарёк», на этот раз воссоединились, чтобы защищать Землю от отбросов Вселенной.

13 июня состоится премьера мелодрамы «Солнце тоже звезда»: определённо тот самый фильм, на который нужно вести девушку на первом свидании. Пылкий студент и прагматичная девушка влюбляются друг в друга с первого взгляда, но впереди у них только один день.

Триллер с элементами хоррора «Ма» выйдет в прокат 13 июня. Неожиданное перевоплощение добродушной Октавии Спенсер из «Прислуги» в кровожадную героиню по имени МА. Она устраивает самые крутые вечеринки, но тот, кто зайдёт к ней в комнату, подпишет себе смертный приговор.

20 июня нужно брать детишек в охапку и бежать на продолжение легендарной анимационной франшизы Pixar «История игрушек». В четвёртой части мультфильма астронавт Базз, ковбой Вуди и другие любимые герои отправятся в самое захватывающее путешествие в их жизни.

Тем, кто соскучился по фантастике, рекомендуем посмотреть фильм «Дитя робота». По сюжету, после природного катаклизма, уничтожившего всё живое, робот-гуманоид выращивает из человеческого эмбриона девочку. Ребёнок растет и считает машину своей матерью, но однажды в убежище приходит незваная гостья — раненная женщина заявляет, что люди не вымерли. В кино с 20 июня.

С 20 июня в кинотеатрах стартует показ «Дылды» — нового фильма молодого перспективного режиссёра Кантемира Балагова, премьера которого с триумфом прошла на Каннском кинофестивале. Действие развернётся осенью 1945 года и расскажет о послевоенных тяготах двух главных героинь.

27 июня в прокат выйдет комедия «Та ещё парочка». Шарлиз Терон перевоплотилась в будущего президента США Шарлотту, а Сет Роген — в незадачливого журналиста Фреда. Что между ними может быть общего? Оказывается, влиятельная бизнесвумен была няней и первой любовью юного Фреда. Спустя много лет они снова встречаются, так начинаются опасные и забавные приключения этой невероятной парочки.

Не знаете, что посмотреть в кино всей семьёй? Обратите внимание на трогательную картину «Собачья жизнь 2». Сиквел комедийной драмы о верном псе, который каждый раз перерождался в новом теле, но никогда не забывал своего первого хозяина. В прокате с 27 июня.

Любители качественных хоррор-франшиз, запаситесь терпением: в конце месяца состоится премьера «Проклятия Аннабель 3». На этот раз кукла-монстр начинает охоту на 10-летнюю дочь демонологов, попутно пробуждая других злых духов из комнаты артефактов.

Также с 27 июня смотрите индийскую криминальную комедию «Стреляйте в пианиста». Слепой пианист становится свидетелем убийства, что привносит в его жизнь некоторое разнообразие.