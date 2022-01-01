У романтично настроенных зрителей в 2018 году найдется немало поводов, чтобы заглянуть в кинотеатры: фильмы про любовь будут радовать нас не только на День всех влюбленных 14 февраля, но и в течение всего года. От финальной части нашумевшей мелодрамы «Пятьдесят оттенков серого» до молодежной драмы «Мотылек» и музыкальной истории любви и славы «Звезда родилась» с Леди Гага, «Киноафиша» рекомендует лучшие фильмы про любовь, премьера которых в кинотеатрах состоится в 2018 году.

Топ 10 самых ожидаемых фильмов про любовь 2018

Колесо чудес

Новый фильм Вуди Аллена по традиции радует зрителей звездным актерским составом: главные роли в драме исполнили Кейт Уинслет, Джастин Тимберлейк, Джеймс Белуши и Джуно Темпл. Как и практически во всех картинах Аллена последних лет, «Колесо чудес» представляет собой хитросплетение судеб четырех главных героев, изобилующих страстями, историями предательства и жестокости – и всё это на фоне Нью-Йорка, в любви которому Вуди Аллен не устает признаваться вот уже много лет.

Лед

Одна из самых ожидаемых отечественных картин 2018 года, спортивная драма «Лед» порадует зрителей не столько мелодраматическими поворотами сюжета или звездным кастом, сколько настоящим накалом страстей – ведь именно в профессиональном спорте, спорте высоких достижений, эмоций много как нигде. «Лед» расскажет о юной Наде, фигуристке из Иркутска, которая получает травму, угрожающую блистательной карьере. Однако на помощь девушке приходит неожиданный знакомец – хоккеист Саша, который вынужден работать сиделкой для бывшей чемпионки, и поначалу они едва терпят друг друга, не подозревая, что это противостояние постепенно перерастёт в историю большой любви.

Мотылек

Пожалуй, одной из самых интересных новинок в категории молодежных мелодрам в 2018 году станет «Мотылек», главную роль в котором играет актриса и певица Белла Торн, а компанию ей составляет сын легендарного Арнольда Шварценеггера – Патрик. Главная героиня «Мотылька», 17-летняя Кэти – на первый взгляд обычный подросток, она любит музыку, сочиняет песни под гитару и мечтает о большой любви. Вот только жизнь Кэти омрачена болезнью: ее кожа не выносит дневного света, и девушка вынуждена жить в темноте. Однако однажды она встречает ту самую «большую любовь», о которой мечтала – обаятельного Чарли, и теперь ради него безумно влюбленная Кэти готова на все – даже отдать свою жизнь.

Звезда родилась

В 2018 году Брэдли Купер официально пополнит список актеров, пробующих свои силы в режиссуре: Брэдли сыграл одну из главных ролей и снял фильм «Звезда родилась», ремейк одноименной мелодрамы с элементами мюзикла, которую в Голливуде переснимали неоднократно. В одной из версий классической истории о голливудской старлетке, которая постепенно восходит на звездный Олимп при помощи стареющего музыканта-алкоголика, снялась в свое время Барбра Стрейзанд, а в ремейке Брэдли Купера эту роль сыграет знаменитая певица Леди Гага.

Ева

Изабель Юппер, в 2017 году ставшая одной из фавориток премии «Оскар», продолжает радовать поклонников новыми проектами. На очереди – мелодрама «Ева», в которой компанию Юппер составил знаменитый французский актер Гаспар Ульель. Драма рассказывает о талантливом писателе Бертране, который во время сильной метели оказывается под одной крышей с роковой куртизанкой Евой. Одержимый страстью, он жертвует ради неё своим богатством, репутацией и даже теми, кто по-настоящему его любил.

Форма воды

Нашумевшая «Форма воды» Гильермо дель Торо – это, пожалуй, один из самых необычных фильмов 2018 года в принципе. Балансируя на стыке таких непохожих друг на друга жанров, как фэнтези, хоррор и мелодрама, «Форма воды» рассказывает историю любви двух абсолютно разных героев, одинокой уборщицы в правительственной лаборатории и… ихтиандра, «продукта» секретного эксперимента. Фильм уже завоевал главный приз Венецианского кинофестиваля, заработал высочайшие отзывы критиков и стал одним из главных фаворитов «Оскара» 2018.

Мамма Mia 2

Лили Джеймс на фото со съемок

У поклонников мюзиклов в 2018 году будет множество поводов навестить кинотеатры, и один из самых весомых таких поводов – продолжение мюзикла «Мamma Mia» по песням легендарной группы ABBA. Фильм станет одновременно и сиквелом, и предысторией оригинальной картины и вернет выдающийся звездный каст в лице Колина Ферта, Мерил Стрип, Аманды Сайфред, Доминика Купера. В числе новичков – звезда «Золушки» Лили Джеймс, которой предстоит сыграть роль героини Мерил Стрип в молодости.

Женщины против мужчин: Крымские каникулы

«Женщины против мужчин: Крымские каникулы» - легкая и веселая комедия с элементами мелодрамы, которая объединила хорошо знакомых российским зрителям молодых звезд: Настасью Самбурскую, Наталью Рудову и Марию Кравченко. В центре сюжета – главный герой и двое его друзей, которые решают «отпраздновать» развод путешествием. Вот только заманчивые каникулы становятся куда менее веселыми, когда в отеле друзья обнаруживают экс-супругу главного героя – тоже решившую «отпраздновать» развод в компании двух лучших подруг и по совместительству бывших жен. Результат? Увлекательная «война» «женщины против мужчин» и множество уморительных приключений.

Кинги

Решив на время отдохнуть от образа «неубиваемого» Джеймса Бонда, Дэниел Крэйг снялся в, пожалуй, одной из самых «острых» мелодрам 2018 года в компании с Холли Берри. Действие фильма «Кинги» разворачивается в начале девяностых, когда после громкого судебного процесса, в ходе которого были оправданы избившие чернокожего таксиста полицейские, на улицах Лос-Анджелеса начались массовые беспорядки. В этом хаосе главному герою предстоит помочь своей любимой женщине, опекающей детей-сирот, укрыть ребят от царящего в городе насилия.

Погружение

2018 год для поклонников «взрослых» мелодрам начнется с особого подарка – в январе в прокат наконец-то выходит долгожданная картина «Погружение», триллер с элементами мелодрамы, главные роли в котором сыграли такие звезды, как Джеймс МакЭвой и Алисия Викандер. «Погружение» - это одновременно и приключенческий триллер, и история любви двух героев, разделенных тысячами миль и смотрящих в лицо смерти: разведчик Джеймс томится в плену у сомалийских боевиков, а ученый Даниэль исследует в батискафе опаснейшие глубины океана. Воспоминания о совместном счастье, обретенном в качестве рождественского чуда, одинаково утешают обоих героев.