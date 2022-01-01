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Что посмотреть в марте?

Весна пришла – весне дорогу! И мартовским премьерам тоже. А посмотреть есть что!

С 1 марта в кино «За гранью реальности» - фантастическое ограбление казино, которое замышляет Милош Бикович и его команда с паранормальными способностями. 

Любителям фэнтези и проектов Disney рекомендуем посмотреть «Излом времени», экранизацию книги Мадлен Л'Энгл. Зрителей ждет захватывающее путешествие по таинственным мирам.

С 8 марта в прокате дерзкий экшн «Ограбление в ураган», банда профессиональных воров, несмотря на разрушительное стихийное бедствие, грабят монетный двор США. Смелые метеорологи встают на страже государственного имущества.

Для тех, кто хочет похудеть к лету – отличная мотивационная комедия «Я худею». Небольшой спойлер: главные герои фильма не только похудеют, но и обретут любовь и счастье.

Соскучились по брутальным парням и запутанным сюжетам? «Пассажир» - в кино с 8 марта. Лиам Нисон попадает в самый эпицентр преступного заговора.

Пожалуй, одна из самых долгожданных премьер марта – «Tomd Rider: Лара Крофт», стартует в кинотеатрах с 15 марта. Алисия Викандер пришла на смену Анджелины Джоли. Теперь ее черед раскрывать древние секреты и бороться за собственное выживание.

«Леди Бёрд» - претендент на «Оскар» 2018 как лучший фильм года. А Сирша Ронан поборется за престижную награду в номинации «Лучшая женская роль». Она играет бунтарку и творческую натуру, стремящуюся вырваться из провинциального городка.

«Тихоокеанский рубеж 2» - а вот это, без сомнения, самая ожидаемая премьера не только марта, но и весны! Эпичное сражение роботов-защитников и инопланетных чудовищ начнется 22 марта.

С 22 марта в кино семейная комедия «Кролик Питер», размеренную жизнь милых зверьков нарушает новый владелец фермы – ненавистник животных Томас. Озорной кролик Питер организует восстание против грозного фермера.

22 марта выходит фильм ужасов «Незнакомцы: Жестокие игры». Трое психопатов нападают на кемпинг. Их мотивы неизвестны, а методы очень жестоки.

На конец месяца прокатчики приберегли еще две горячие новинки: «Первому игроку приготовиться» - новый фильм Стивена Спилберга, и этим все сказано. И фэнтези о девочке-подростке, живущей в выдуманном мире - «Я сражаюсь с великанами».

Приятного просмотра!

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За гранью реальности
За гранью реальности
боевик, приключения, фантастика 2017, Россия
6.0
Ограбление в ураган
Ограбление в ураган
боевик, триллер 2017, США
6.0
Излом времени
Излом времени
приключения, семейный, фэнтези 2018, США
4.0
Пассажир
Пассажир
боевик, триллер 2018, США
7.0
Незнакомцы: Жестокие игры
Незнакомцы: Жестокие игры
ужасы 2018, США
5.0
Я худею
Я худею
комедия 2018, Россия
7.0
Tomb Raider: Лара Крофт
Tomb Raider: Лара Крофт
приключения, фэнтези, боевик 2018, США
7.0
Тихоокеанский рубеж 2
Тихоокеанский рубеж 2
фантастика, боевик 2018, США
7.0
Леди Бёрд
Леди Бёрд
комедия 2017, США
7.0
Кролик Питер
Кролик Питер
анимация, семейный, детский 2018, США
7.0
Первому игроку приготовиться
Первому игроку приготовиться
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.0
Я сражаюсь с великанами
Я сражаюсь с великанами
фэнтези, драма 2017, США
7.0
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