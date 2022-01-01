Что посмотреть в марте?

Весна пришла – весне дорогу! И мартовским премьерам тоже. А посмотреть есть что!

С 1 марта в кино «За гранью реальности» - фантастическое ограбление казино, которое замышляет Милош Бикович и его команда с паранормальными способностями.

Любителям фэнтези и проектов Disney рекомендуем посмотреть «Излом времени», экранизацию книги Мадлен Л'Энгл. Зрителей ждет захватывающее путешествие по таинственным мирам.

С 8 марта в прокате дерзкий экшн «Ограбление в ураган», банда профессиональных воров, несмотря на разрушительное стихийное бедствие, грабят монетный двор США. Смелые метеорологи встают на страже государственного имущества.

Для тех, кто хочет похудеть к лету – отличная мотивационная комедия «Я худею». Небольшой спойлер: главные герои фильма не только похудеют, но и обретут любовь и счастье.

Соскучились по брутальным парням и запутанным сюжетам? «Пассажир» - в кино с 8 марта. Лиам Нисон попадает в самый эпицентр преступного заговора.

Пожалуй, одна из самых долгожданных премьер марта – «Tomd Rider: Лара Крофт», стартует в кинотеатрах с 15 марта. Алисия Викандер пришла на смену Анджелины Джоли. Теперь ее черед раскрывать древние секреты и бороться за собственное выживание.

«Леди Бёрд» - претендент на «Оскар» 2018 как лучший фильм года. А Сирша Ронан поборется за престижную награду в номинации «Лучшая женская роль». Она играет бунтарку и творческую натуру, стремящуюся вырваться из провинциального городка.

«Тихоокеанский рубеж 2» - а вот это, без сомнения, самая ожидаемая премьера не только марта, но и весны! Эпичное сражение роботов-защитников и инопланетных чудовищ начнется 22 марта.

С 22 марта в кино семейная комедия «Кролик Питер», размеренную жизнь милых зверьков нарушает новый владелец фермы – ненавистник животных Томас. Озорной кролик Питер организует восстание против грозного фермера.

22 марта выходит фильм ужасов «Незнакомцы: Жестокие игры». Трое психопатов нападают на кемпинг. Их мотивы неизвестны, а методы очень жестоки.

На конец месяца прокатчики приберегли еще две горячие новинки: «Первому игроку приготовиться» - новый фильм Стивена Спилберга, и этим все сказано. И фэнтези о девочке-подростке, живущей в выдуманном мире - «Я сражаюсь с великанами».

Приятного просмотра!

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