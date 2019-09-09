В 3 сезоне 7 серии сериала «Запретный плод» шокированный решением Йылдыз развестись, Халит просит жену дать ему второй шанс. Тем временем Эндер пытается найти улики против Шахики и неожиданно выходит на человека, с которым она работает.
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