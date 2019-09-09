В 3 сезоне 6 серии сериала «Запретный плод» ребенка Йылдыз находит Халит и отдает младенца матери. Эндер и Йылдыз продолжают пытаться вывести Шахику на чистую воду. Халит предлагает Йылдыз жить в его особняке, чтобы он мог заботиться о ней и малыше.
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