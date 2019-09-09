В 3 сезоне 19 серии сериала «Запретный плод» Шахика пытается скрыть ото всех отношения Лейлы и Халита, и ей удается одурачить Йылдыз и Эндер. Халит узнает важную тайну Надира и пытается шантажировать его, но сам попадает в ловушку старого соперника.
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