В 3 сезоне 26 серии сериала «Запретный плод» Халит решается принять предложение Шахики, хотя ему и неприятно работать с ней. Однако у него есть план, как отомстить девушке. Тем временем сама Шахика думает, как бы ей избавиться от Эндер.
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