В 3 сезоне 26 серии сериала «Запретный плод» Халит решается принять предложение Шахики, хотя ему и неприятно работать с ней. Однако у него есть план, как отомстить девушке. Тем временем сама Шахика думает, как бы ей избавиться от Эндер.