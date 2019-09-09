В 3 сезоне 1 серии сериала «Запретный плод» прошло много времени с тех пор, как пропала Эндер, и Шахика взяла дом под свой контроль. Вместе с Йигитом она пытается прибрать все добро к себе, но ее планам может помешать внезапно вернувшаяся Йылдыз.