В 3 сезоне 1 серии сериала «Запретный плод» прошло много времени с тех пор, как пропала Эндер, и Шахика взяла дом под свой контроль. Вместе с Йигитом она пытается прибрать все добро к себе, но ее планам может помешать внезапно вернувшаяся Йылдыз.
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