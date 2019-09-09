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Киноафиша Сериалы Запретный плод Сезоны Сезон 3 Серия 5

Запретный плод 2018 5 серия 3 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Запретный плод»
Серия 1
Сезон 3 / Серия 1 9 сентября 2019
Серия 2
Сезон 3 / Серия 2 16 сентября 2019
Серия 3
Сезон 3 / Серия 3 23 сентября 2019
Серия 4
Сезон 3 / Серия 4 30 сентября 2019
Серия 5
Сезон 3 / Серия 5 7 октября 2019
Серия 6
Сезон 3 / Серия 6 21 октября 2019
Серия 7
Сезон 3 / Серия 7 28 октября 2019
Серия 8
Сезон 3 / Серия 8 4 ноября 2019
Серия 9
Сезон 3 / Серия 9 11 ноября 2019
Серия 10
Сезон 3 / Серия 10 18 ноября 2019
Серия 11
Сезон 3 / Серия 11 25 ноября 2019
Серия 12
Сезон 3 / Серия 12 2 декабря 2019
Серия 13
Сезон 3 / Серия 13 9 декабря 2019
Серия 14
Сезон 3 / Серия 14 16 декабря 2019
Серия 15
Сезон 3 / Серия 15 23 декабря 2019
Серия 16
Сезон 3 / Серия 16 30 декабря 2019
Серия 17
Сезон 3 / Серия 17 13 января 2020
Серия 18
Сезон 3 / Серия 18 20 января 2020
Серия 19
Сезон 3 / Серия 19 27 января 2020
Серия 20
Сезон 3 / Серия 20 3 февраля 2020
Серия 21
Сезон 3 / Серия 21 10 февраля 2020
Серия 22
Сезон 3 / Серия 22 17 февраля 2020
Серия 23
Сезон 3 / Серия 23 24 февраля 2020
Серия 24
Сезон 3 / Серия 24 2 марта 2020
Серия 25
Сезон 3 / Серия 25 9 марта 2020
Серия 26
Сезон 3 / Серия 26 16 марта 2020
Серия 27
Сезон 3 / Серия 27 23 марта 2020
О чем cерия

В 3 сезоне 5 серии сериала «Запретный плод» Шахика готовит коварный план, который заставит мужчину поверить, что его хотят подставить. Йылдыз старается убедить Халита, что это его ребенок. Тем временем малыш пропадает.

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