В 3 сезоне 5 серии сериала «Запретный плод» Шахика готовит коварный план, который заставит мужчину поверить, что его хотят подставить. Йылдыз старается убедить Халита, что это его ребенок. Тем временем малыш пропадает.
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