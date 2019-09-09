В 3 сезоне 2 серии сериала «Запретный плод» все узнают о возвращении Йылдыз и ее беременности. Шахика готова пойти на все, лишь бы избавиться от соперницы, и девушке приходится терпеть грубое отношение к себе в некогда собственном доме.