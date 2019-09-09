В 3 сезоне 24 серии сериала «Запретный плод» на Халита наваливаются финансовые трудности, с которыми ему не удается совладать. Банкротство влияет на всю семью: Халиту с детьми приходится переехать в более дешевое жилье и искать новую работу.
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