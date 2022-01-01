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Киноафиша Сериалы Сосны Актеры и роли

Актеры сериала «Сосны»

Актеры сериала «Сосны» Вся информация о сериале
Шаннин Соссамон
Шаннин Соссамон Shannyn Sossamon
Theresa Burke Карла Гуджино
Карла Гуджино Carla Gugino
Kate Hewson Джимон Хонсу
Джимон Хонсу Djimon Hounsou
Christopher James "CJ" Mitchum Терренс Ховард
Терренс Ховард Terrence Howard
Sheriff Arnold Pope Мэтт Диллон
Мэтт Диллон Matt Dillon
Secret Service Agent Ethan Burke Мелисса Лео
Мелисса Лео Melissa Leo
Nurse Pam Чарли Тахэн
Чарли Тахэн Charlie Tahan
Ben Burke Хоуп Дэвис
Хоуп Дэвис Hope Davis
Megan Fisher Джульетт Льюис
Джульетт Льюис Juliette Lewis
Beverly Brown Тоби Джонс
Тоби Джонс Toby Jones
David Pilcher / Dr. Jenkins Джейсон Патрик
Джейсон Патрик Jason Patric
Dr. Theo Yedlin
Джош Хелман Josh Helman
Xander Beck
Рид Даймонд
Рид Даймонд Reed Diamond
Harold Ballinger
Том Стивенс Tom Stevens
Jason Higgins
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