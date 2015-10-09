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Киноафиша Сериалы Сосны Сезоны
Сосны (2015 - 2016), список сезонов Wayward Pines 18+
Год выпуска 2015
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Fox
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Список сезонов сериала «Сосны»
Сосны - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 10 эпизодов
 
Сосны - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 10 эпизодов
 
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