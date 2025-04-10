Меню
Сосны
Статьи
Статьи о сериале «Сосны»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Вся информация о сериале
На «Очень странных делах» свет клином не сошелся: создатели экранизируют аниме, книгу Кинга и еще кое-что секретное
А также в их копилке несколько отличных проектов, уже увидевших свет.
Написать
10 апреля 2025 07:00
Устали ждать 4 сезон «Извне»? Вспомнили отличную замену без «анкуи», но с отрезанным от мира городком
Герои также не понимают, как они там оказались.
1 комментарий
20 марта 2025 16:11
Безнадега, загадки и море крови: 5 сериалов для тех, кто устал ждать финал 3 сезона «Извне»
Все проекты — с логичным финалом, и осилить их можно даже за выходные.
Написать
30 октября 2024 14:20
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
