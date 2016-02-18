В 4 сезоне 8 серии сериала «Викинги» армия викингов ставит под сомнение лидерство Рагнара. Сам он остается невозмутимым и приказывает флоту высадиться на берег у скалы. У него еще есть один хитроумный план в запасе.
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