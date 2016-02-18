В 4 сезоне 6 серии сериала «Викинги» стремительный Рагнар планирует вторжение в Париж и рассказывает всем об этом. Флот разбит штормом после того, как он отплывает, но самая большая проблема для викингов еще впереди, где их ждет Ролло.