В 4 сезоне 6 серии сериала «Викинги» стремительный Рагнар планирует вторжение в Париж и рассказывает всем об этом. Флот разбит штормом после того, как он отплывает, но самая большая проблема для викингов еще впереди, где их ждет Ролло.
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