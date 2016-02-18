В 4 сезоне 18 серии сериала «Викинги» наконец-то пришло время исполнения всех коварных планов. В первую очередь Рагнар пребывает вне себя от радости из-за свершенных заговоров. Наконец-то скандинавские воины высадились на побережье Нортумбрии.
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