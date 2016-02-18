В 4 сезоне 10 серии сериала «Викинги» идет ожесточенная битва между викингами и французами. В итоге Рагнар и Ролло оказываются по разные стороны баррикад. Как же два брата собираются разрешить такой сложный конфликт между собой?
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