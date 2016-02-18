В 4 сезоне 11 серии сериала «Викинги» Рагнар держит путь обратно в Каттегат. Он строит планы по возвращению в Уэссекс, чтобы исправить прошлые ошибки, но обнаруживает, что у тех, кто когда-то был его ближайшими союзниками, теперь другие цели.