В 4 сезоне 16 серии сериала «Викинги» флот Бьорна набирает обороты. Он уверен в своей несокрушимой силе. Корабли плывут вперед и начинают внезапную атаку; вернувшись в Каттегат, Лагерта продолжает поиски власти.
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