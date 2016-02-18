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Киноафиша Сериалы Викинги Сезоны Сезон 4 Серия 15

Викинги 2013 15 серия 4 сезон

9.6 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Викинги»
Удачная измена
Сезон 4 / Серия 1 18 февраля 2016
Убить Королеву!
Сезон 4 / Серия 2 25 февраля 2016
Милосердие
Сезон 4 / Серия 3 3 марта 2016
Йоль
Сезон 4 / Серия 4 10 марта 2016
Обещанное
Сезон 4 / Серия 5 17 марта 2016
Как могло бы быть
Сезон 4 / Серия 6 24 марта 2016
Победы и утраты
Сезон 4 / Серия 7 31 марта 2016
Сухопутный переход
Сезон 4 / Серия 8 7 апреля 2016
Смерть кругом
Сезон 4 / Серия 9 14 апреля 2016
Последний драккар
Сезон 4 / Серия 10 21 апреля 2016
Чужак
Сезон 4 / Серия 11 30 ноября 2016
Видение
Сезон 4 / Серия 12 7 декабря 2016
Два похода
Сезон 4 / Серия 13 14 декабря 2016
В темный час перед рассветом
Сезон 4 / Серия 14 21 декабря 2016
Все его ангелы
Сезон 4 / Серия 15 28 декабря 2016
Переправа
Сезон 4 / Серия 16 4 января 2017
Великая армия
Сезон 4 / Серия 17 11 января 2017
Отмщение
Сезон 4 / Серия 18 18 января 2017
Накануне
Сезон 4 / Серия 19 25 января 2017
День расплаты
Сезон 4 / Серия 20 1 февраля 2017
О чем cерия

В 4 сезоне 15 серии сериала «Викинги» главный герой пытается доказать, что он достойный лидер, поэтому обращается за помощью к Ивару. Они замышляют заговор против саксов и достигают нового уровня понимания. Будет ли успешен этот союз?

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