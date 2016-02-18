В 4 сезоне 15 серии сериала «Викинги» главный герой пытается доказать, что он достойный лидер, поэтому обращается за помощью к Ивару. Они замышляют заговор против саксов и достигают нового уровня понимания. Будет ли успешен этот союз?
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