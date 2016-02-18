В 4 сезоне 13 серии сериала «Викинги» флот Рагнара потерпел кораблекрушение и был выброшен на берег Уэссекса. Лидеру викингов и Ивару предстоит принять трудное решение. Ролло снова встречается со своими товарищами.
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