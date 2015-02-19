В 3 сезоне 8 серии сериала «Викинги» армия викингов отправляется в дальнюю дорогу. Париж попадает в блокаду, пока солдаты готовят оборону под наблюдением графа. Викинги полны решимости пройти через главные ворота города.
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