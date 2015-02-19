В 3 сезоне 4 серии сериала «Викинги» победоносные войска англичан и скандинавских воинов держат путь на Уэссекс, но в лагере северного народа царит вражда. Принцесса Квентрит планирует некий политический ход после боя.
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