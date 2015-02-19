В 3 сезоне 1 серии сериала «Викинги» король Экберт предлагает сделку неугомонным викингам, которые смотрят на него с сомнением. Договориться с северными людьми всегда сложно. Рагнар ведет свои войска на поле боя.
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