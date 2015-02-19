В 3 сезоне 10 серии сериала «Викинги» имея последний шанс взять Париж, Рагнар и его войска викингов сильно рискуют. Прославленный воин просит Бьорна об одолжении, которое может изменить ход истории всего народа. Что же произойдет в конце?
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