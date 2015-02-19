В 3 сезоне 6 серии сериала «Викинги» подготовка к парижскому набегу набирает обороты, и Ролло размышляет над пророчествами о своей судьбе. Кальф прибывает в Каттегат, чтобы присоединиться к набегу. Флот плывет по Сене.
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