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Викинги 2013 3 серия 3 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Викинги»
Наёмник
Сезон 3 / Серия 1 19 февраля 2015
Странник
Сезон 3 / Серия 2 26 февраля 2015
Судьба воина
Сезон 3 / Серия 3 5 марта 2015
Покрытый шрамами
Сезон 3 / Серия 4 12 марта 2015
Узурпатор
Сезон 3 / Серия 5 19 марта 2015
Рожденный заново
Сезон 3 / Серия 6 26 марта 2015
Париж
Сезон 3 / Серия 7 2 апреля 2015
В атаку!
Сезон 3 / Серия 8 9 апреля 2015
Переломный момент
Сезон 3 / Серия 9 16 апреля 2015
Мертвые
Сезон 3 / Серия 10 23 апреля 2015
О чем cерия

В 3 сезоне 3 серии сериала «Викинги» в Мерсии войска англичан и викингов вступают в бой. Король Экберт посещает развивающееся поселение викингов. В Каттегате таинственная аура Харварда очаровывает Аслауга и Хельгу, но Зигги он не нравится.

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