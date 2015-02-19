В 3 сезоне 3 серии сериала «Викинги» в Мерсии войска англичан и викингов вступают в бой. Король Экберт посещает развивающееся поселение викингов. В Каттегате таинственная аура Харварда очаровывает Аслауга и Хельгу, но Зигги он не нравится.
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