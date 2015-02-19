В 3 сезоне 5 серии сериала «Викинги» флот возвращается в Каттегат, где всех поджидают трагические обстоятельства. Лагерта узнает, что ее графство было узурпировано, и убеждает Рагнара поехать с ней в Хедерби.
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