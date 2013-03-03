В 1 сезоне 9 серии сериала «Викинги» люди конфликтуют между собой, и только Рагнар способен уладить их земельный спор. Народу теперь будет нелегко из-за вспышки эпидемии чумы. Что же они будут делать и как собираются с ней справляться?