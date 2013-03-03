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Викинги 2013 3 серия 1 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Викинги»
Обряд посвящения
Сезон 1 / Серия 1 3 марта 2013
Гнев северян
Сезон 1 / Серия 2 10 марта 2013
Обездоленные
Сезон 1 / Серия 3 17 марта 2013
Испытание
Сезон 1 / Серия 4 24 марта 2013
Налёт
Сезон 1 / Серия 5 31 марта 2013
Погребение мёртвых
Сезон 1 / Серия 6 7 апреля 2013
Королевский выкуп
Сезон 1 / Серия 7 14 апреля 2013
Жертвоприношение
Сезон 1 / Серия 8 21 апреля 2013
Всё меняется
Сезон 1 / Серия 9 28 апреля 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Викинги» первый набег у викингов самый важный. Рагнар и его команда врываются в монастырь в поисках многочисленных богатств. Им просто необходимо добыть что-то стоящее, чтобы впечатлить графа.

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