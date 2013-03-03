В 1 сезоне 3 серии сериала «Викинги» первый набег у викингов самый важный. Рагнар и его команда врываются в монастырь в поисках многочисленных богатств. Им просто необходимо добыть что-то стоящее, чтобы впечатлить графа.
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