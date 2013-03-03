В 1 сезоне 5 серии сериала «Викинги» все скандинавы верят в пророчества, и граф не является исключением. Некий духовный служитель предсказывает будущее. В это время Рагнар пытается справиться со своим горем, потому что его дом и ферма разрушены.
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