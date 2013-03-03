В 1 сезоне 6 серии сериала «Викинги» мужественный Рагнар не был готов к такой удручающей информации. Воин-викинг узнает о тех пытках, которые на себе прочувствовал Ролло. Теперь Рагнару просто необходимо встретиться с графом лицом к лицу.