В 1 сезоне 2 серии сериала «Викинги» Рагнару необходимо собрать свою команду, чтобы обязательно выиграть любое сражение во время эпического путешествия. Однако одного графа одолевает паранойя, и он ничего с ней не может поделать, что усложняет дело.