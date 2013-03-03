В 1 сезоне 2 серии сериала «Викинги» Рагнару необходимо собрать свою команду, чтобы обязательно выиграть любое сражение во время эпического путешествия. Однако одного графа одолевает паранойя, и он ничего с ней не может поделать, что усложняет дело.
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