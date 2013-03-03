В 1 сезоне 4 серии сериала «Викинги» викинги держат путь на Англию, жители которой дрожат в страхе при виде скандинавских воинов. Граф не особо доверяет Рагнару и его команде, поэтому специально подселяет в отряд своего шпиона.
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