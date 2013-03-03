В 1 сезоне 8 серии сериала «Викинги» очередное горе встает на пути Рагнара — умирает его нерожденный ребенок. Викингу необходимо справиться с неожиданной и тяжелой потерей. В это же время Лагерта ищет ответы у богов.
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